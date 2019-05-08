شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن حل لأزمة القيد الأفريقى للأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات اتحاد الكرة مُجبرًا على إنهاء بطولة كأس مصر قبل يوم 5 أغسطس المقبل وهو الموعد النهائى للقيد الأفريقى بالنسبة للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم الجديد .

ورغم استقرار اتحاد الكرة على ترشيح الأهلى والزمالك وبيراميدز للمشاركة فى البطولات الأفريقية إلا أن الأزمة ما زالت قائمة حيث سيتبقى الفريق الرابع وهو بطل كأس مصر والذى لابد من إعلانه قبل ٥ أغسطس المقبل فى الوقت الذى سينتهى فيه الدورى عقب أمّم أفريقيا بعد تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية.

ويتوقف الدورى العام فى الفترة من 3 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل بسبب أمم أفريقيا ورفضت الأندية إقامة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين للخروج من الأزمة، ويسعى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بـ"كاف" و"فيفا" لإيجاد حل لأزمة القيد الأفريقى.