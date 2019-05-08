شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يطلبون السفر لأسوان بالطيران فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الحكام من اتحاد الكرة توفير طيران لنقلهم إلى أسوان الموسم المقبل لإدارة مباريات الفريق الذى صعد للدورى الممتاز مؤخرًا. وأبدى الحكام رفضهم للسفر بالقطار كما هو معتاد فى ظل طول ساعات السفر وهو ما يسبب حالة من الإجهاد على الحكام قبل المباراة. Advertisements وتتجه النية لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة على طلب الحكام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكام يطلبون السفر لأسوان بالطيران فى الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.