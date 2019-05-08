شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يُخطر المنتخب بالتواجد فى فندق الإقامة 17 يونيو استعدادًا للكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المنتخب الوطنى بالتواجد فى فندق إقامته بداية من يوم 17 يونيو المقبل أى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بـ5 أيام، وفقًا للائحة الجديدة لـ"كاف".

وكانت اللائحة القديمة تنص على استقبال المنتخبات المشاركة فى الكان فى الفنادق المخصصة للبطولة، قبل البطولة بـ3 أيام فقط، قبل أن يتم تعديل اللائحة لتبدأ الفنادق فى استقبال المنتخبات قبل البطولة بـ5 أيام، ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب والجهاز الفنى فى فندق الإقامة مساء يوم 17 يونيو خاصة أن أجيرى المدير الفنى للمنتخب استقر على منح اللاعبين إجازة لمدة 24 ساعة بعد ودية غينيا يوم 16 من نفس الشهر ببرج العرب لكسر الملل، على أن يعود اللاعبون للتجمع مساء يوم الإجازة بفندق الإقامة.