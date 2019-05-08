تجاهل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وسائل الإعلام عقب الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأقصى ليفربول نظيره برشلونة بعد الفوز عليه، برباعية نظيفة، "ريمونتادا" في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن إياب دور نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا.
وكان قد انتهت مباراة الذهاب بفوز
وخرج ميسي متأخرًا عن بعثة الفريق بسبب تحليل المنشطات متجهًا بعدها إلى حافلة الفريق، وبدى عليه ملامح الحزن بعد
الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه الفائز من مباراة الإياب بين أياكس وتوتنهام والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، وكان قد انتهت مباراة الذهاب، بينهما بفوز أياكس بهدف نظيف.
شاهد..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميسي يتجاهل وسائل الإعلام بعد الهزيمة أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.