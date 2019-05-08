شاهد.. ميسي يتجاهل وسائل الإعلام بعد الهزيمة أمام ليفربول

تجاهل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وسائل الإعلام عقب الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقصى ليفربول نظيره برشلونة بعد الفوز عليه، برباعية نظيفة، "ريمونتادا" في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن إياب دور نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا.

وكان قد انتهت مباراة الذهاب بفوز

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برشلونة بثلاثية دون رد، على ملعب "كامب نو"، ليتأهل الريدز بنتيجة ٤-٣، مجموع المباراتين، إلى نهائي دوري الأبطال.

وخرج ميسي متأخرًا عن بعثة الفريق بسبب تحليل المنشطات متجهًا بعدها إلى حافلة الفريق، وبدى عليه ملامح الحزن بعد

الإقصاء من دوري الأبطال، و تجاهل جميع وسائل الإعلام وهو يسير في الممر.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه الفائز من مباراة الإياب بين أياكس وتوتنهام والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، وكان قد انتهت مباراة الذهاب، بينهما بفوز أياكس بهدف نظيف.

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