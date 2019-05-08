رياضة | ليفربول يحدد توقيت عودة صلاح للملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد توقيت عودة صلاح للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بدأ في التعافي من حالة الإغماء التي لحقت به في مباراة نيوكاسل والتي جمعت الفريقين السبت الماضي على ملعب سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

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ومن المنتظر أن يعود صلاح إلى المشاركة مع فريقه بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة تمهيداً للزج به في مباراة وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

وكان يورجن كلوب قد أكد أن صلاح سليم للغاية لكنه يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة بعد أن فضل الجهاز الطبي عدم مشاركة اللاعب ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.