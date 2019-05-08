رياضة | خطورة جديدة تقرب دي ليخت برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطورة جديدة تقرب دي ليخت برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر موقع إسباني مساء الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد اقتراب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام من الإنتقال إلى فريق نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت " موندو ديبورتيفو " الإسبانية إن توقيع اللاعب لبرشلونة اقترب أكثر من أي وقت مضى حيث عرضت عليه إدارة اليوفي مبلغ 80 مليون دولار وراتب سنوي مرتفع من أجل الإنضمام إلى البيانكونيري وإقناعه بالتخلي عن حلمه لكنه رفض ذلك.

وأبلغ مارك أفرمارس المدير الرياضي لأياكس إدارة اليوفي أن اللاعب رفض الإنضمام لبطل الدوري الإيطالي على خلفية إجتماع تم عقده بين الإدارتين على أعقاب لقاء أياكس ويوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.