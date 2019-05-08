رياضة | الإدارة الجديدة تحسم مصير كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارة الجديدة تحسم مصير كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي، الرحيل عن النادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتلقي "إدواردو" عدة عروض وصلته عن طريق وكيل أعماله، للرحيل عن النادي السعودي، مع شراء القيمة المتبقية من عقده الذي ينتهي في عام 2020.

ويواجه "إدواردو" إنتقادات قوية من جماهير الهلال في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه، لذلك طلب من وكيل أعماله مناقشة العروض المتاحة له للرحيل عن النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتعطل حسم مصير "إدواردو" مع الهلال بسبب أن الإدارة الحالية المُكلفة لن تتمكن من اتخاذ أي قرار يخص استمرار البرازيلي من عدمه.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي سيستمر مع الهلال حال رغبت الإدارة الجديدة في ذلك.

وانتقل إدواردو للهلال في صيف 2015 قادمًا من نادي نيس الفرنسي، الذي استعاره آنذاك من ناديه الأصلي بورتو البرتغالي، ونجح الهلال في شراء عقده من النادي البرتغالي.