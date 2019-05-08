رياضة | أرنولد: الكل سيتذكر هذه اللحظة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد: الكل سيتذكر هذه اللحظة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ترينت ألكسندرأرنولد نجم ليفربول باكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية وأكد أن الكل سبتذكر تلك اللحظة.

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وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي : "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص المتاحة، فينالدوم لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة".

واختتم أوريجي تصريحاته قائلاً : "الأمر تعلق أكثر بالفريق، أدّينا بشكل جيد حقًا. كنا ندرك أنها ستكون ليلة مميزة، قاتلنا فيها بشدة".