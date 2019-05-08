رياضة | كلوب : أطحنا أفضل فريق في العالم من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب : أطحنا أفضل فريق في العالم من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أن تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم جاء وتحقق على أفضل فريق في العالم وأنه لأمر لا يمكن تصديقه.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب إلى شبكة " بي تي سبورت " العالمية أكد أن الفريق كان محظوظا اليوم بالفوز بتلك النتيجة الساحقة خاصةً وأنك تواجه أفضل فريق في العالم.

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وأضاف " الفوز صعب ولكن الأصعب أن تفوز وتحافظ على نظافة شباكك ولا تستقبل أهداف ولم أصدق حتى اللحظة أننا تمكنا من فعل ذلك.

وأنهى " بعد المباراة وجدت جيمس ميلنر يبكي على أرضية الملعب وهذا يعني لنا الكثير فيما يخص الجو العاطفي الذي عاشه الجميع في أنفيلد اليوم.

يذكر أن ليفربول قد وصل إلى النهائي الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا وينتظر الفائز من أياكس وتوتنهام في نصف النهائي الآخر.