انت الان تتابع أول تعليق لمحمد صلاح بعد ريمونتادا ليفربول التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
محمد صلاح
أعرب النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، وتأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورته قبل بداية المباراة التي غاب عنها بسبب الإصابة، معلقًا عليها: «المعنى واضح»، في إشارة منه لعبارة لا أستسلم أبدًا التي ظهرت على التي شيرت الذي ارتداه خلال مشاهدته للمباراة من المدرجات.
اقرأ أيضًا: ليفربول يحقق المعجزة ويطيح ببرشلونة من دوري الأبطال ووجهت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر «تويتر»، رسالة غامضة إلى محمد صلاح هداف الفريق عقب التأهل التاريخي،حيث كتبت: «وعد الحر دين عليه». يذكر أن صلاح أعلن في أكثر من مناسبة أن أهم أحلامه هو تحقيق لقب دوري أبطال
اقرأ أيضًا: ليفربول يحقق المعجزة ويطيح ببرشلونة من دوري الأبطال
ووجهت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر «تويتر»، رسالة غامضة إلى محمد صلاح هداف الفريق عقب التأهل التاريخي،حيث كتبت: «وعد الحر دين عليه».
يذكر أن صلاح أعلن في أكثر من مناسبة أن أهم أحلامه هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، خاصة بعد خسارة الفريق للقب العام الماضي أمام ريال مدريد في مباراة شهدت إصابته في الكتف بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.
وغاب صلاح عن لقاء الإياب بين ليفربول وبرشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
— Mohamed Salah (@MoSalah)
Caption included. pic.twitter.com/UFo7LNCTdg— Mohamed Salah (@MoSalah) May 7, 2019
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