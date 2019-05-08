شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز مروان محسن لقيادة الهجوم أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفني للأهلي مروان محسن مهاجم الفريق لمواجهة سموحة المقبلة المقرر اقامتها السبت المقبل في بطولة الدوري العام. وتعرض مروان محسن لرشح فى الركبة، وهى الإصابة التي حرمته من المشاركة فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء من هذه الأصابة ويصبح جاهزاً للمشاركة أمام سموحة من الناحية الطبية ويبقي القرار في طيد" الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي.

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