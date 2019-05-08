شكرا لقرائتكم الاسماعيلى والانتاج الحربى فى قائمة أنتظار تحديد الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب ناديى الاسماعيلى والانتاج الحربى القرار النهائى لإتحاد الكرة حول ملعب مباراة الفريقين المقرر لها الجمعة المقبلة حيث أجرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اتصالا هاتفياً بمسئولى الاسماعيلى يستطلع فيه رأيهم حول إمكانية تغيير ملعب مباراة الانتاج الحربى والمقرر إقامتها على ستاد كلية الشرطة وعلى الفور رحب مسئولى الدراويش بتغيير ملعب المباراة .
وودع الاسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف
ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مصير ملعب مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربى خلال الساعات القليلة المقبلة لإخطار الناديين قبل 48 ساعة من اللقاء بحسب اللائحة
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها 10 مايو الجاري في الجولة 32 لمسابقة الدوري العام.
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