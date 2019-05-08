شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكر مغلق لمواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

يسعى الأبيض خلال مواجهة دجلة لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.