شكرا لقرائتكم مدرب دجلة يستعين بـ" أوسة " قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، مؤكدًا إنه سيكون أحد أهم عوامل تحقيق الفريق الدجلاوى نتيجة ايجابية على الزمالك.

ويواجه وادى دجلة الزمالك، فى المباراة التى ستقام غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و 29 مباراة للأحمر.

وقام تاكيس جونيس بتحفيز محمد عبد المنصف، وطالبه بالتركيز خلال مواجهة الزمالك، خاصة فى ظل امتلاك الفارس الأبيض عناصر هجومية قوية تستطيع الوصول لمرمى الخصم بسهولة، الأمر الذى سيجعل "أوسة" تحت ضغط فى معظم أوقات المباراة.