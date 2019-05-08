محاولات مكثفة فى الإنتاج الحربى لتجهيز محمود البدرى لمباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى مجهودات مكثفة لتجهيز محمود البدرى مدافع الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 15 مايو بالدورى، وبدأ محمود البدرى الجرى حول الملعب فى تدريبات الإنتاج الحربى عقب تعافيه من الإصابة من جزع فى الرباط الخارجى للركبة. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام Advertisements وخسر الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا. وظهر محمود البدرى، صاحب الـ27 عاما بمستوى متميز مع الإنتاج الحربى فى الموسم الحالى، ويعد أحد المدافعين المميزين فى بطولة الدورى الممتاز ويعد البدرى أحد ناشئى نادى الزمالك وشارك مع الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة فى الدورى الممتاز كانت أمام فريق الإنتاج الحربى فى موسم 2011 ثم انتقل لتليفونات بنى سويف على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم للإنتاج الحربى ومنه إلى طلائع الجيش ثم عاد للعجلات الحربية مرة أخرى فى 28 أبريل الماضى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

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