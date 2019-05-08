نتيجة مباراة الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا والبديل فهد المولد يصنع الفارق في شوط واحد

في مباراة الأهداف المختلفة يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفا على ملعب نادي السد حيث يلتقي اليوم مع فريق الريان القطري في الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا ويسعى اتحاد جدة في هذه المباراة للاقتراب بشدة من التأهل حيث يحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة خلف الوحدة المتصدر.

نتيجة مباراة الاتحاد والريان

وتأتي مباراة اليوم بعد حزن لاعبي وجماهير العميد بسبب ضياع كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة النهائية أمام التعاون والتي قطع الاتحاد مشوارا كبيرا فيها وكان يمني النفس ببطولة في الموسم السئ الذي تعرض له الفريق، بينما يعاني الريان قاريا حيث يتذيل الفريق القطري مجموعته برصيد 3 نقاط فقط.

بداية المباراة الآن والاتحاد على يمين الشاسة والريان على يسارها

الدقيقة 10: كرة خطيرة ولمسة داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج بجوار القائم والهدف الاول للعميد ضائع

الدقيقة 30: التعادل السلبي يستمر في المباراة والجمهور يطالب بادخال فهد المولد

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني ونزول اللاعب فهد المولد بدلا من البيشي

Advertisements

الدقيقة 62: الهدف الأول للاتحاد عن طريق ناصر الشمراني بأسيتست من فهد المولد

الدقيقة 67: الهدف الثاني للاتحاد عن طريق روماريو بأسيتي من فهد المولد أيضا

نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين

الاتحاد والريان القطري

وعبر رئيس النادي لؤي ناظر عن حزنه بسبب ضياع بطولة الكأس من الفريق قائلا ان برغم كون البطولة غالية وعزيزة إلا أن ثقته لن تتزعزع في لاعبيه وعليهم المضي قدما في المهمات القادمة، وأكد سييرا المدير الفني للاتحاد أنه يثق بشدة في قدرة لاعبيه على انهاء مباراتهم أمام الريان بتحقيق الفوز.

الاتحاد والريان

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارة الكأس بالصعود لدور الستة عشر ليكتب الفريق طريق النجاة لموسم خالي من البطولات تحت قيادة المدرب الذي عادت معه الروح والنتائج

تشكيل الاتحاد: فواز القرني، عبد الله العمار، جورمان، ياسين برناوي، خالد السميري، جمال باجندوح، أحمد عسيري ، فيلانويفا، رومارينهو، عبد العزيز البيشي، ناصر الشمراني، ويتواجد المولد على مقاعد البدلاء