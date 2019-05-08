موعد مباراة أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا مباراة أياكس أمستردام ضد توتنهام هوتسبير فى مباراة إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2019 ميلادية ومن المقرر لها أن تقام يوم الأربعاء الموافق 8 مايو لعام 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاٌ بتوقيت السعودية .

يستضيف فريق أياكس أمستردام نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب وستاد أياكس أمستردام فى واحدة من مباريات الجحيم مباراة اياب دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 8/5/2019 ميلادية فى تمام الساعة الـ 9:00 مساءاٌ بتوقيت القاهرة والـ 10:00 مساءاٌ بتوقيت السعودية ، خطف أياكس أمستردام فوزاٌ ثقيلاٌ من نظيره توتنهام هوتسبير فى مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ ويعتبر فريق أياكس أمستردام قطع مشوار كبير على حلم التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ، ويحتاج أياكس للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب لضمان الوصول المباشر للدور النهائي مواجهة الفائز من مباراة برشلونة وليفربول .

تاريخ مواجهات توتنهام وأياكس أمستردام فى دوري أبطال أوروبا : فريق واحد فقط من بين الفرق الـ17 السابقة التي خسرت على أرضها في ذهاب نصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال تأهل إلى المباراة النهائية: وهو أياكس نفسه في 1995/1996 عندما خسر 1-0 على أرضه أمام باناثانايكوس قبل فوزه 3-0 في الإياب.يطمح أياكس إلى الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة له في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال منذ 1996، عندما خسر بركلات الترجيح أمام يوفنتوس، بينما يطمح توتنهام إلى أن يصبح الفريق المختلف رقم 40 الذي يصل إلى المباراة النهائية في تاريخ المنافستينتعادل توتنهام في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة فرق هولندية في دوري الأبطال – منذ بداية 2018 .