ريمونتادا تاريخية واحتفالات صلاح ولاعبي ليفربول بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف بدون رد

يحل فريق برشلونة اليوم ضيفاً على نادي ليفربول في مباراة العودة بملعب الأنفيلد، وتُعد المباراة صعبة على فريق ليفربول خاصة بعد خسارته في الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في مباراة ظهر فيها ليفربول بمستوى عالي لكن الحظ لم يكن حليفه في تلك المباراة التي أحرز فيها ميسي هدفين.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

مباراة ليفربول وبرشلونة

تزداد المباراة صعوبة خاصة بعد أن تأكد عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح وكذلك فيرمينيو للإصابة، ويبحث كلوب عن أفضل البدائل لمساعدة ماني في الناحية الهجومية، ويحتاج ليفربول إلى أربعة أهداف نظيفة للتأهل وهو ما يُعتبر مستحيل أمام برشلونة في وجود ميسي وسواريز في المنطقة الهجومية، وتأمل جماهير الريدز في التأهل حتى تخرج من الموسم الحالي ببطولة على الأقل بعد أن باتت بطولة الدوري شبه مستحيلة.