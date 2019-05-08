ريمونتادا تاريخية: نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم وفينالدوم يغير مسار الريدز لنهائي دوري أبطال...

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة، تعود اليوم الاثارة المُعتاد عليها حين يستقبل ليفربول فريق برشلونة على ملعب الأنفيلد في مواجهة اياب نصف النهائي في مباراة اختلف حولها الكثير بسبب نتيجة مباراة الذهاب فالبرسا استطاع الفوز بثلاثية نظيفة بالرغم من تقديم الريدز لمباراة رائعة لاسيما الشوط الثاني الذي أضاع فيه لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

وتنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة على قناة بي ان سبورت الأولى بتعليق تونسي خالص من عصام الشوالي ورؤوف خليف، وبالرغم من قوة ليفربول في المباراة الماضية وارغامه برشلونة على التراجع والدفاع إلا أن حضور ميسي المميز منح الفوز للعملاق الكتالوني وأصبحت مهمة العودة صعبة.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة:

دقائق على بداية أحداث الشوط الأول، الآن عمليات الاحماء على ملعب الأنفيلد وسط تواجد جماهيري قوي ودعم مبكر للاعبي الريدز في هذه الليلة المميزة

الدقيقة 7: ليفربول يبدأها مبكرة، هجمة خطيرة ومتابعة أوريجي والهدف الأول لليفربول الآن وليفربول يتقدم بهدف وقمة الاثارة الآن

الدقيقة 30: استمرار التقدم للريدز بهدف نظيف وبرشلونة يعود تدريجيا للهجوم وليفربول خطير بالمرتدات

نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الريدز بهدف نظيف، في انتظار الشوط الثاني

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الدقيقة 54: عرضية أرضية وفينالدوم وتسديدة والهدف الثاني للريدز ، البديل يسجل

الدقيقة 56: عرضية ورأسية وفينالدوم يضرب بالثالث وريمونتادا تاريخية في اللقاء الآن

الدقيقة 80: أوريجي يسجل الرابع ونهاية اللقاء والريدز لنهائي الأول من يونيو

مباراة ليفربول وبرشلونة

ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف للصعود وتعويض فارق الأهداف، ولكن في ظل هذه الرغبة الشديدة لاستجماع كل قواه تعرض الفريق لثلاث ضربات موجعة بفقدان 3 لاعبين من القوام الأساسي وهم مهاجمه البرازيلي فيرمينو ولاعب خط الوسط كيتا والنجم المتألق المصري محمد صلاح الذي حرمته الاصابة من خوض اللقاء.

برشلونة وليفربول

وسيخوض فالفيردي المباراة بقوته الضاربة الهجومية بميسي وسواريز ولكن طبقا للتقارير الاعلامية فانه في حيرة من مشاركة كوتينهو منذ البداية أم تأمين خط الوسط.

تشكيل ليفربول لمباراة الليلة وتغيير بسبب الاصابات جاء كالتالي: أليسون – أرنولد – فان دايك – ماتيب – روبيرتسون – ميلنر – فابينهو – هيندرسون – ماني – شاكيري – أوريجي.