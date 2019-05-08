الارشيف / اخبار الرياضه

شوبير بعد هزيمة برشلونة: ليفربول غير مفاهيم الكرة رغم غياب أهم لاعب محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نادر سلامة

علّق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على فوز فريق الإنجليزي على الإسباني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة .

وقال عبر حسابه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير بعد هزيمة برشلونة: ليفربول غير مفاهيم الكرة رغم غياب أهم لاعب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا