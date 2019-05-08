نادر سلامة علّق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على فوز فريق ليفربول الإنجليزي على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال عبر حسابه

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كانت هذه تفاصيل خبر شوبير بعد هزيمة برشلونة: ليفربول غير مفاهيم الكرة رغم غياب أهم لاعب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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