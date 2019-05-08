عبد الله جمعة أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اختير عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، كأفضل لاعب في إياب نصف نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقياوالكونفدرالية.
جاء ذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف، والذي أعلن عن حصول
ويلي عبد الله جمعة الحارس معز بن شريفية حامي عرين الترجي التونسي ثم أيوب العنود لاعب الوداد المغربي.
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