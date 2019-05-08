اختير عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، كأفضل لاعب في إياب نصف نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. والكونفدرالية. جاء ذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف، والذي أعلن عن حصول عبد الله جمعة عن نسبة 6‪6% من التصويت. ويلي عبد الله جمعة الحارس معز بن شريفية حامي عرين الترجي التونسي ثم أيوب العنود لاعب الوداد المغربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.