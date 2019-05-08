رياضة | أول قرار من رئيس برشلونة بعد الوداع المهين لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من رئيس برشلونة بعد الوداع المهين لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة نجم برشلونة عقب الخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة على ضرورة تدعيم الفريق في نهائي كأس إسبانيا.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أعتذر للمشجعين لأنني أعرف ما يشعرون به الآن".

وأضاف: "نشعر بحزن شديد الآن بسبب الجماهير خاصة الذين حضروا في ملعب أنفيلد. لقد عشنا الموقف نفسه أمام روما والآن يتكرر مرة أخرى".

Advertisements

وعن تفسيره لخروج برشلونة، قال بارتوميو : "سبب الخسارة؟ من الصعب إيجاد تفسير وأفضل ألا أحدد أي سبب الآن. لدينا وقت للتفكير فيما حدث".

وتابع: "لا يزال علينا خوض نهائي كأس إسبانيا وسنتحدث بشكل داخلي في برشلونة عن وضع الفريق في الموسم الحالي".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً : "الهدف الرابع؟ ليس له تفسير. لقد كان الأمر بمثابة المفاجأة. لم أتحدث مع المدرب أو اللاعبين، يجب علينا أن ندعم الفريق لخوض المباراة النهائية للكأس".