رياضة | فينالدوم يعلق على ثنائيته في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينالدوم يعلق على ثنائيته في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول عن سعادته عقب اكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية وتسجيله لهدفين في المباراة.

وقال فينالدوم في تصريحات نقلتها شبكة بي تي سبورت عقب نهاية اللقاء: "كنت غاضبًا جدًا لأن المدرب وضعني على الدكة، حاولت فقط أن أساعد فريقي، أنا سعيد لأنني تمكنت من ذلك بتسجيل هدفين".

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واختتم فينالدوم تصريحاته قائلاً: "إنه أمر لا يصدق، بعد المباراة في إسبانيا كنا واثقين من إمكانية الفوز بهذه النتيجة، الناس في الخارج شككوا بنا واعتقدوا أنه لا يمكننا إنجاز الأمر، لكننا مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء يمكن تحقيقه في كرة القدم".