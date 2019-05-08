رياضة | كلوب يستهدف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يستهدف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تسعى إلى تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل استمرار الفريق في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة محلية كانت أو قارية.

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وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يسعى إلى التعاقد مع الدولي ماركو أسينسيو متوسط ميدان الملكي على الرغم من أن فلورينتينو بيريز رئيس الريال يتمسك ببقاء اللاعب اليافع ويرى أنه مستقبل الفريق.

وكان الليفر قد حاول ضم اللاعب صاحب ال23 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل ولم ينجح ليكرر كلوب محاولته لضمه الفترة المقبلة.