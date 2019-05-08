رياضة | ريال مدريد يعرض 280 مليون يورو لضم "مبابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض 280 مليون يورو لضم "مبابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لشراء كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن النادي الملكي ينوي التقدم بعرض لشراء مبابي، مقابل 280 مليون يورو.

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وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي الذي يقترب من إبرام صفقتي البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، يحاول إقناع "بي إس جي" بالتعاقد مع صاحب الـ20 عاما.

وأشارت، إلى أن عرض الريال يفوق بكثير ذلك الذي دفعه سان جيرمان لضم البرازيل نيمار دا سيلفا من برشلونة (222 مليون يورو)، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا، ليصبح مبابي حال إتمامها اللاعب الأغلى على كوكب الأرض.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يستغني عن "مبابي" رغم العرض الخيالي.