رياضة | شهر الحسم.. ماذا ينتظر عشاق الكرة في رمضان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهر الحسم.. ماذا ينتظر عشاق الكرة في رمضان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد شهر رمضان المبارك عدداً من المباريات البارزة والحاسمة في مختلف البطولات والتي سوف تنال مشاهدات ومتابعات كبيرة من محبي كرة القدم حول العالم.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز المباريات التي يمكن مشاهدتها والاستمتاع بها خلال شهر رمضان:

- دوري أبطال أوروبا:

أياكس × توتنهام: يوم الأربعاء 8 مايو بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

نهائي دوري الأبطال: يوم 1 يونيه (27 رمضان) على ملعب واندا ميتروبوليتانو

- نهائي كأس الكونفدرالية:

الزمالك × نهضة بركان: الذهاب يوم الأحد 19 مايو (14 رمضان) في المغرب والإياب 24 مايو (19 رمضان)

- نهائي كأس إيطاليا:

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أتلانتا × لاتسيو: يوم الأربعاء 15 مايو (10 رمضان) على استاد الأولمبيكو

- نهائي كأس ألمانيا:

لايبزيج × بايرن ميونيخ: يوم 25 مايو (20 رمضان) على ملعب الأولمبي برلين

- نهائي الدوري الأوروبي:

سيكون النهائي يوم 29 مايو على ملعب باكو الأولمبي (24 رمضان)

- جولة حسم الدوري الانجليزي:

مانشستر سيتي × برايتون: يوم الأحد 12 مايو (7 رمضان)

ليفربول × وولفرهامبتون: يوم الأحد 12 مايو (7 رمضان)

- الدوري الإيطالي:

نابولي × إنتر ميلان: يوم الأحد 19 مايو (14 رمضان)