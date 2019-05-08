رياضة | الترسانة يستغني عن 7 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يستغني عن 7 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد بالاستغناء عن 7 لاعبين بعد إنتهاء موسم 2018/2019.

وجاءت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق كالأتي " حماده الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل ، وأحمد أنيس ، ومحمد رجب ريعو ، ورضا العزب" .

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ويبحث مجلس إدارة نادى الترسانة فى الإستغناء عن الثنائى " محمود شاكر ، ورزاق ابوبكر "، وذلك بالإضافة الى إنتهاء إعارة محمود السيد كشلط ، وعمار شحاته ، وحكيم الابى وعودتهم لأنديتهم .

يذكر أن الترسانة لم يتعاقد مع مدير فنى حتى الآن عقب فشل المفاوضات مع فاروف جعفر للخلاف حول المقابل المادي.