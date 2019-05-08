رياضة | تصريح صادم من مدرب برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من مدرب برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن حزنه عقب الخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة. وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة :"ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ لنا ﻭﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺍﺑﻊ، ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻳﻼﻣًﺎ أن ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ تكرر مرة أخرى". وأضاف :"ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﻴﻦ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮﻝ، ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﺎﻭﻡ ﻭﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ". Advertisements وتابع :"ﺇﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﺆﻟﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻧﺎ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ". واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً :"ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ، ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ".

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