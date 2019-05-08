رياضة | بوسكيتس: لم نتعلم من درس روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: لم نتعلم من درس روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة عن أسفه عقب الخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة وأكد أن الخورج على يد روما الموسم الماضي تكرر اليوم.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب اللقاء : "ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻴﺌًﺎ ﺍﻵﻥ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀ ﻣﻨﺎ، ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﻤﺸﺠﻌﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪًﺍ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﻜﺬﺍ".

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وأضاف : "ﺿﻐﻄﻬﻢ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻃﻴﻦ، ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، ﻧﻌﺘﺬﺭ، ﺑﻌﺪ ﺭﻭﻣﺎ، ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎ، ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ".