رياضة | كلوب يسجل رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يسجل رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرو الثانية على التوالي.

وتمكن ليفربول من اكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية بعد خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

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وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات إلى أن كلوب حقق رقماً مميزا في البطولة، حيث بات ثاني مدرب ألماني يصل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين بعد يوب هاينكس.

وقاد هاينكس بايرن ميونخ الألماني للنهائي عامي 2012 و2013 ليخسر في المرة الأولى ويتوج في العام الذي يليه على حساب بوروسيا دورتموند.

وأفادت أوبتا بأن كلوب يسير على خطى مواطنه بعد خسارة نهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد الإسباني لتتاح له الفرصة لتعويض إخفاقه هذا العام.