الامارات | أحمد بن محمد يفتتح النسخة السابعة من دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يفتتح النسخة السابعة من دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية التي انطلقت في مجمع ند الشبا الرياضي، مساء أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 24 من شهر مايو الجاري تحت شعار "قدرات لا حدود لها" وتبلغ جوائزها المالية ستة ملايين درهم.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، ومدير عام بلدية دبي، رئيس اتحاد كرة الطاولة، المهندس داود الهاجري.

ويشارك في الدورة 6500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة يتنافسون في 13 لعبة رياضية مختلفة بعد إضافة لعبتي الكريكت والترلج على الثلج.