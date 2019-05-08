الامارات | بالصور.. ريمونتادا تاريخية تقصي برشلونة وتُأهل ليفربول في غياب صلاح وحضور ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ريمونتادا تاريخية تقصي برشلونة وتُأهل ليفربول في غياب صلاح وحضور ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرر فريق برشلونة خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا بطريقة غريبة بعدما كان قد أنهى المباراة الأولى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا متفوقاً بثلاثية نظيفة على ليفربول الإنجليزي، ليتوقع كل المتابعين صعوده إلى المباراة النهائية خاصة وأن لقاء العودة قد لعب في حضور النجم الأرجنتيني قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغياب هداف الفريق الإنجليزي محمد صلاح، إضافة إلى غياب الهداف البرازيلي فيرمينو، ولكن كان للفريق الإنجليزي كلمة أخرى في ملعبه ووسط جمهوره.



قلب ليفربول الانجليزي تخلفه بثلاثية ذهابا أمام برشلونة الأسباني وصعقه برباعية نظيفة إيابا في معقل الريدز ليحقق ريمونتادا تاريخية أخرى للفريق الإسباني ليبلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.

ونجح ليفربول في أنجاز المهمة بثنائية لكل من البلجيكي ديفوك أوريجي (7 و79) والهولندي جورجينيو فاينالدوم (54 و56).

وسيلتقي ليفربول في النهائي المقرر في الأول من يونيو المقبل على ملعب «واندا متروبوليتانو» الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الأسباني، مع الفائز من المواجهة الأخرى الأربعاء بين أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الانجليزي (1-صفر ذهابا).

وكان برشلونة ضحية ريمونتادا أيضا الموسم الماضي عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه ذهابا قبل أن يخسر صفر-3 إيابا في ربع النهائي.