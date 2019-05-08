شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء، استعدادا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، الخميس.

جاء استئناف التدريبات بعد حصول الفريق على راحة، الاثنين، عقب عودته من مدينة سوسة التونسية بعد نجاحه في التأهل على حساب النجم الساحلى للدور النهائى للكونفيدرالية الأفريقية.

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وسمح السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، للاعب حمدي النقاز بالحصول على راحة من التدريبات والتواجد في تونس، لإعطاءه قسطا من الراحة خاصة وأنه سيغيب عن اللقاء القادم بسبب الإيقاف.

وواصل خالد بوطيب، مهاجم الفريق، البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، حيث يؤدي تدريبات بجيمانيزيوم النادي من أجل تجهيزه بشكل كامل للفترة المقبلة.

ويؤدي محمد عنتر وحازم إمام تدريبات تأهيل بالركض الخفيف بطول الملعب ضمن البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة.