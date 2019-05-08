شكرا لقرائتكم الفراعنة يشاركون فى بطولة روسيا للملاكمة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة روسيا الدولية للملاكمة بمشاركة الفراعنة و تستمر حتى يوم 13 مايو الجارى .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم و سيد العوضى فى وزن 69 كجم و أحمد حسام فى وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم و يوسف كرار فى وزن 91 كجم و يسرى رزق فى وزن + 91 كجم .

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة ان المنتخب يشارك فى هذه البطولة فى إطار الإستعداد لأولمبياد طوكيو 2020 ،و الجدير بالذكر أن شريف الجروانى عضو مجلس الإدارة يرأس البعثة فى هذه المنافسة .