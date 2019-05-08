شكرا لقرائتكم شاهد... فرحة عارمة بالمحلة بعد صعود ليفربول للنهائي الاوروبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ابناء مدينة المحلة الكبري في حالة من الفرحة العارمة عقب اطلاق حكم مباراة ليفربول الانجليزي وبرشلونة الاسباني صافرته معلنا فوز ليفربول وصعوده للنهائي الاوروبي. وهتفت الجماهير المحلاوية للاعبي ليفربول فرحا بالريمونتادا التاريخية لابناء ليفربول علي حساب برشلونة الاسباني.

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