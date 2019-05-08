تنس الطاولة تتعاقد مع أحد الشركات العالمية...

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جدة - عمرو شويل يوقع اليوم ،الأربعاء، اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عقد رعاية مع إحدى الشركات العالمية الخاصة بالأدوات (الترابيزة والمضرب والكرة ) .
ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بأحد فنادق مصر الجديدة ، بحضور رئيس الشركة الهندى ، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى ، و خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .
ومن المقرر أن يتضمن عقد الرعاية توفير الأدوات لكل المنتخبات وأيضا الملابس وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الافريقية والدولية ودورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب العربية واولمبياد طوكيو 2020.
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