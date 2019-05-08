شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة روسيا الدولية للملاكمة بمشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة روسيا الدولية للملاكمة بمشاركة الفراعنة وتستمر حتى يوم 13 مايو الجارى . وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم وسيد العوضى فى وزن 69 كجم وأحمد حسام فى وزن 75 كجم وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم ويوسف كرار فى وزن 91 كجم ويسرى رزق فى وزن + 91 كجم . ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة أن المنتخب يشارك فى هذه البطولة فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، والجدير بالذكر أن شريف الجرواني عضو مجلس الإدارة يرأس البعثة فى هذه المنافسة . Advertisements

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