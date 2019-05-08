شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تنس الطاولة يوقع عقد رعاية مع إحدى الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع اليوم الأربعاء اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عقد رعاية مع إحدى الشركات العالمية الخاصة بالأدوات (الترابيزة والمضرب والكرة).
ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بأحد فنادق مصر الجديد ، بحضور رئيس الشركة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .
ومن المقرر أن يتضمن عقد الرعاية توفير الأدوات لكل المنتخبات وأيضًا الملابس وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الأفريقية والدولية ودورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب العربية وأولمبياد طوكيو 2020.
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