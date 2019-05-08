شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشمس يطرح مباردة "عيش وملح" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة ابو زيد مبادرة خلال شهر رمضان لجميع أعضاء الجمعية العمومية والعاملين فى النادى تحت عنوان "عيش وملح". تتجسد المبادرة فى دعوة جميع أعضاء النادى لإفطار جماعى بملعب كرة القدم من أجل التأكيد على روح التقارب بين الأعضاء واستغلال شهر رمضان فى إزالة الحواجز بين أعضاء الجمعية العمومية. جاءت دعوة مجلس الإدارة بعد الفكرة التى تقدم بها تامر على المدير التنفيذى التى لاقت قبولا سريعا لدى رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة.

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