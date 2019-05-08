انت الان تتابع فالفيردي: لا أجد كلامًا.. الخروج بنفس الطريقة مؤلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

أعرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه بوداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، مساء الثلاثاء، معلقًا: «تكرار خروجنا بنفس الطريقة للعام الثاني على التوالي أمر مؤلم بكل تأكيد ولا أعرف ماذا أقول». وأضاف فالفيردي، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي: «نعيش الآن نفس المعاناة، وأعتقد أن الهدف المبكر الذي سجله أوريجي لليفربول لعب دورًا كبيرًا في إرباك صفوفنا لكننا تمكننا من العودة وصنعنا العديد من الفرص لكن لم نستغلها بالشكل المطلوب».

واستمر في حديثه: «ليفربول سجلوا الهدفين الثاني والثالث في دقيقتين بعد بداية الشوط الثاني، ولم نكن محظوظين بذلك، خاصة أننا أهدرنا عدد من الفرص للتهديف، وتمت معاقبتنا على ذلك». وتابع: «يجب علينا تهنئة لاعبي ليفربول على الفوز، خاصة أنهم قدموا مباراة كبيرة، وضغطوا علينا بشكل قوي،

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