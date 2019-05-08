انت الان تتابع الصحف الإسبانية تعلق على سقوط برشلونة أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:التحرير ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص
في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على العملاق الكاتالوني برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم، وعلقت الصحف الإسبانية على سقوط برشلونة للعام الثاني على التوالي.
علقت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على خسارة برشلونة حيث كتبت: «كارثة أوروبية جديدة من برشلونة.. خسر بأربعة أهداف دون مقابل أمام ليفربول الإنجليزي.. وداعا دوري أبطال أوروبا». فيما كتبت صحيفة «آس»: «برشلونة يفشل في ملحمة ملعب آنفيلد، بعدما خسر برباعية نظيفة أمام ليفربول،
علقت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على خسارة برشلونة حيث كتبت: «كارثة أوروبية جديدة من برشلونة.. خسر بأربعة أهداف دون مقابل أمام ليفربول الإنجليزي.. وداعا دوري أبطال أوروبا».
فيما كتبت صحيفة «آس»: «برشلونة يفشل في ملحمة ملعب آنفيلد، بعدما خسر برباعية نظيفة أمام ليفربول، الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي».
بينما جاء عنوان صحيفة «سبورت» الكتالونية: «ما حدث في الموسم الماضي أمام روما لم يكن حُلما.. كارثة تاريخية لبرشلونة في ملعب آنفيلد، بعدما خسر بأربعة أهداف نظيفة أمام مُضيفه ليفربول الإنجليزي».
وعلقت صحيفة «ماركا» على الريمونتادا التاريخية لليفربول، فكتبت: «ليفربول الإنجليزي يعود مرة أخرى من بعيد في دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وتأهل لنهائي المسابقة القارية».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحف الإسبانية تعلق على سقوط برشلونة أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.