انت الان تتابع الصحف الإسبانية تعلق على سقوط برشلونة أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:التحرير ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على العملاق الكاتالوني برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم، وعلقت الصحف الإسبانية على سقوط برشلونة للعام الثاني على التوالي.

علقت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على خسارة برشلونة حيث كتبت: «كارثة أوروبية جديدة من برشلونة.. خسر بأربعة أهداف دون مقابل أمام ليفربول الإنجليزي.. وداعا دوري أبطال أوروبا». فيما كتبت صحيفة «آس»: «برشلونة يفشل في ملحمة ملعب آنفيلد، بعدما خسر برباعية نظيفة أمام ليفربول،

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