انت الان تتابع ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن «ريمونتادا» ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:التحرير ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على العملاق الكاتالوني برشلونة، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم.

وعلقت الصحف الإنجليزية على التأهل التاريخي والريمونتادا التي حققها الريدز على برشلونة حيث جاء العنوان الرئيسي لصحيفة «ذا صن» عن المباراة كالتالي: «أوريجي وفينالدوم أبطال كلوب يحققان المعجزة ويقودان ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا». بينما جاء عنوان صحيفة «تيليجراف»: