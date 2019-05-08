انت الان تتابع عامر حسين يفجر مفاجأة: الزمالك لم يطلب التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إرسال نادي الزمالك طلبا رسميا لتأجيل مبارياته قبل مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. وقال عامر في تصريحات لبرنامج «الماتش» بقناة صدى البلد: «لم يصلنا أي مطالبات رسمية حتى الآن من نادي الزمالك لتأجيل مبارياته بالدوري الممتاز كما يتردد في الساعات الأخيرة». وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه لم يتلق أي مطالب حتى بالشكل الودي من مسؤولي القلعة البيضاء، متما: «لم تحدث أي مشاورات أو أحاديث من قريب أو من بعيد مع مسئولي الزمالك ومع مسئولي اتحاد الكرة».
وشهدت الساعات الماضية، تواصل مسئولي نادي الزمالك مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، من أجل مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمطالبة بوجود التأمين المناسب لبعثة الزمالك في المغرب، أثناء مواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتسيطر حالة من القلق على مسئولي
وتسيطر حالة من القلق على مسئولي القلعة البيضاء، بسبب أحداث لقاء الدور نصف النهائي بين نهضة بركان والصفاقسي التونسي والمصاعب التي واجهت بطل تونس خلال فترة إقامته بالمغرب استعدادًا للقاء الذي انتهى بخروج الصفاقسي وتأهل نهضة بركان.
وتأهل الفريق الأبيض إلى نهائي البطولة، على حساب النجم الساحلي التونسي، بعدما تغلب عليه ذهابًا بهدف نظيف سجله محمود كهربا في مباراة الذهاب، وخرج بالتعادل السلبي في مباراة الإياب.
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