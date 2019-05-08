انت الان تتابع كلوب: الأمر لا يتعلق بالتكتيك.. ولاعبو ليفربول أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه لا يجد كلامًا يصف فرحته ومشاعره بعد فوز فريقه على برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء، معلقًا: «في الحقيقة أنا مؤمن بعدم وجود مستحيل في كرة القدم، لكنني لا أعرف ماذا حدث». وأوضح «كلوب» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بعدم فقدان الأمل وأن فرصة التأهل مازالت موجودة أمامهم، وأخبرهم بأن المهمة ليست مستحيلة بكل صدق كما هو معتاد في علاقته معهم طوال الوقت.

وأضاف مدرب ليفربول، أن الروح القتالية للاعبين وذهنهم الحاضر لعبا دورًا كبيرًا في المستوى الذي ظهروا به فالأمر لا يتعلق بالتكتيك وحده، خاصة أن الفريق كان يعاني من بعض الصعوبات والغيابات في صفوفه، لذلك هم يستحقون التحية لأنهم مثل الأطفال المميزين للغاية. وكشف: «قمت بتذكير اللاعبين بما فعلته أمام

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