انت الان تتابع ليفربول يحقق المعجزة ويطيح ببرشلونة من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقهم على العملاق الكاتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم.
بدأ رجال يورجن كلوب المباراة بضغط هجومي كبير، على عكس المتوقع في ظل غياب نجمي الفريق محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وأسفر الضغط عن هدف مبكر عن طريق البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة، ولم يهدأ ليفربول بعدها لكن برشلونة نجح في الخروج من الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد فقط. وفي الشوط الثاني واصل لاعبو
وفي الشوط الثاني واصل لاعبو ليفربول الملحمة، التي كان بطل الجزء الثاني منها الهولندي البديل فاينالدوم، حيث تمكن من تعزيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 54 لتشتعل المباراة في ظل غياب هجوم برشلونة، قبل أن يضيف الهدف الثالث بعدها بدقيقتين.
ليفربول لم يكتفِ بمعادلة نتيجة مباراة الذهاب فقط، حيث عاد أوريجي للظهور مجددًا وقتل ميسي ورفاقه بل إقليم كاتالونيا كاملا بالهدف الرابع في الدقيقة 79، ليحقق ليفربول واحدة من كبرى مفاجآت دوري الأبطال عبر تاريخ البطولة.
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