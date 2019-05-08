انت الان تتابع ليفربول يصنع "ريمونتادا تاريخية" ويبلغ نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حقق ليفربول واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه برشلونة برباعية دون رد اليوم الثلاثاء ليعدل تأخره 3-صفر ذهابا ويصعد للنهائي للعام الثاني على التوالي.
وسيلعب ليفربول مع الفائز من مواجهة أياكس وتوتنهام الإنجليزي في أمستردام غدا. ويتقدم الفريق الهولندي 1-صفر من مباراة الذهاب.
تقدم ليفربول، الذي غاب عنه الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، بهدف في الدقيقة السابعة عندما أخفق جوردي ألبا في تشتيت الكرة بالرأس جيدا لتصل إلى جوردان هندرسون الذي انطلق نحو المرمى وسدد كرة منخفضة تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيغن لتصل إلى ديفوك أوريغي الذي تابعها في الشباك.
لكن مسار المباراة تغير تماما بعد نزول لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم بعد الاستراحة.
وأحرز اللاعب الهولندي الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة عرضية منخفضة من ترينت ألكسندر أرنولد أخفق تير شتيغن في التعامل معها.
وبعدها بدقائق ارتقى فينالدوم أعلى من المدافعين ليستقبل تمريرة عرضية من شيردان شاكيري بضربة رأس قوية في الشباك ليعادل نتيجة مباراة الذهاب.
وحسم ليفربول المواجهة بطريقة استثنائية عندما أحرز الهدف الرابع عندما نفذ ألكسندر أرنولد ركلة ركنية سريعة باغتت دفاع برشلونة وحولها أوريغي في الشباك.
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