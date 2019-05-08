شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إن «دعم وبناء الفريق مستمر من أجل الوصول لأفضل مستوى يليق بالنادي وتاريخه».
قدم «الخطيب» التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان، في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء.
أضاف: «جماهير الأهلي ومحبيه وأعضائه يثبتون كل لحظة أنهم دائما مشاركين في تاريخ وإنجازات النادي، بسبب دعمهم ومساندتهم الدائمة في الأوقات الصعبة قبل الفرحة».
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