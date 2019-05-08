شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إن «دعم وبناء الفريق مستمر من أجل الوصول لأفضل مستوى يليق بالنادي وتاريخه».

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قدم «الخطيب» التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان، في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء.

أضاف: «جماهير الأهلي ومحبيه وأعضائه يثبتون كل لحظة أنهم دائما مشاركين في تاريخ وإنجازات النادي، بسبب دعمهم ومساندتهم الدائمة في الأوقات الصعبة قبل الفرحة».