شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: «لا أعرف ماذا حدث في أنفيلد.. المهمة كانت مستحيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداء لاعبيه بعد تغلبهم على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «لا أعرف ما الذي حدث في أنفيلد، ما زلت لا أجد كلمة مناسبة لوصف ما حدث، فما بالكم بشرح مجريات اللقاء».

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أضاف: «الأمر يتعلق بالروح التنافسية للاعبين، ولكي أكون صادقًا فإن الأمر لا علاقة له بالخطط والفنيات، لقد كنت صريحًا مع اللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم أننا بصدد مهمة مستحيلة».

تابع قائلًأ: «لكننا لدينا حظوظ، لدي عمالقة على المستوى الذهني في الفريق، رغم العراقيل التي نقابلها وجدت زمرة من اللاعبين لتقديم كل شيء».

ليفربول حقق ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في كامب نو، بفضل ثنائيتي أوريجي وفينالدوم، في لقاء غاب عنه النجم المصري محمد صلاح وفيرمينو وكيتا.