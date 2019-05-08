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محمد صلاح يعلق على الريمونتادا التاريخية لليفربول أمام برشلونة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

احتفل النجم محمد صلاح، مهاجم وهداف الإنجليزي والمنتخب المصري، بالفوز على برشلونة، والصعود إلى نهائي .

غاب «صلاح» عن مباراة العودة أمام برشلونة لداعي الإصابة، لكنه شهد أحداث المباراة من ملعب أنفيلد، مرتديًا حلة سوداء يعلوها شعار «لن نستسلم أبدًا».

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احتاج الريدز للصعود إلى نهائي الأبطال الفوز برباعية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لحساب برشلونة، وهو ما حققه اللاعبون رغم غياب «صلاح».

قال «صلاح» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، تعليقًا على الريمونتادا التاريخية للريدز: «التعليق (لن نستسلم أبدًا) تحقق بالفعل».

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