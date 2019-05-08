شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ليفربول يحقق المعجزة بريمونتادا تاريخية ويهزم برشلونة برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي، معجزة كروية الليلة، بالفوز على فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل لاشيء، على ملعب أنفيلد، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب لصالح برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

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وتقدم ليفربول مبكرًا عن طريق المهاجم البلجيكي أوريجي في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني أجرى يورجن كلوب تغييرًا بدخول الهولندي فينالدوم بدلًا من الظهير الايسر روبرتسون، وتمكن فينالدوم البديل من تسجيل هدفين في الدقائق 54 و 56 من زمن المباراة، لتعادل الفريقان في نتيجة المباراتان.

وفي الدقيقة 79 تمكن أوريجي من تسجيل الهدف الرابع وتحقيق المعجزة الكروية بعد أن سدد عرضية أرنولد الذكية من ركنية لتسكن شباك شتيجن حارس برشلونة مسجلًا هدف التأهل للمباراة النهائية.

وينتظر ليفربول المتأهل من مباراة اياكس وتوتنهام غدًا الأربعاء لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.